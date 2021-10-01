Во Франции спустя 35 лет нашли серийного убийцу по прозвищу «Рябой». Он признался в предсмертной записке

Во Франции спустя 35 лет нашли серийного убийцу и насильника по кличке «Рябой». Он орудовал в Париже с 1986 по 1994 год.

Об этом сообщают Le Parisien и BFM TV.

Убийцей оказался отставной полицейский, 59-летний Франсуа Веров.

Впервые о маньяке в Париже заговорили после убийства 11-летней Сесиль Блок. Предположительно, убийца зашел вместе с девочкой в лифт, силой затащил в подвал, где изнасиловал и убил. Родители и старший брат Сесиль случайно столкнулись с преступником, перед тем как он убил ребенка. Полиции они описали его как высокого темноволосого молодого человека с кожей, покрытой отметинами — отсюда и прозвище «Рябой».

После этого случая с Рябым связали убийство мужчины и двух девушек в 1987 году и в 1994 году, а также шесть эпизодов изнасилований (жертвы выжили). Некоторые пострадавшие заявили, что насильник представлялся им полицейским.