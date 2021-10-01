Міська рада вирішила перейменувати Володимир-Волинський

Міська рада Володимира-Волинського у п’ятницю, 1 жовтня, проголосувала за перейменування міста на «Володимир». Тепер це рішення повинна затвердити ще Верховна Рада.

Про це йдеться на сайті міської ради.

BBC пише, що вперше Володимир-Волинський під назвою «Ладомир» згадується у літописах 998 року, під час походу князя Володимира Великого, який перейменував місто на свою честь.

Після приєднання до Російської імперії Володимир часто почали називати «Волинський», щоб відрізнити його від однойменного російського міста «Владимир», відомого також як «Владимир-на-Клязьме».

Уперше офіційно назва «Володимир-Волинський» зустрічається лише у Повному зібранні законів Російської імперії від 1911 року, де таким чином підкреслювали, що це місто тоді було у Волинській губернії.

Така ж назва згодом закріпилася й у СРСР і залишилася до наших днів.

Остаточне рішення щодо перейменування повинна ухвалити Верховна Рада. Вона має простою більшістю проголосувати за зміну назви. Поки невідомо, коли це відбудеться.