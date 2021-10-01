Інфляція в єврозоні досягла 13-річного піку

Річна інфляція у єврозоні у вересні становила 3,4%, хоча економісти очікували значення у 3,3%. Ще у серпні цей показник становив 3%, повідомляє Eurostat.

Тим самим інфляція в зоні євро досягла максимального значення за 13 років. Утім в окремих країнах, що використовують євро як офіційну валюту, річна інфляція виявилася вищою. Так, в Естонії показник у вересні дорівнював 6,4%, в Литві — 6,3%, в Словаччині — 5,1%, а в Німеччині — 4,1%. Найменшого значення — 0,7% — експерти очікують на Мальті.

Найсуттєвіше в єврозоні за рік подорожчали енергоносії — на 17,4%. Промислові товари і продукти харчування за цей період виросли в ціні на 2,1%. У сфері послуг річна інфляція у вересні становила 1,7%, збільшившись у порівнянні з серпнем (1,1%) на 0,6%.