Инфляция в еврозоне достигла 13-летнего пика

Годовая инфляция в еврозоне в сентябре составила 3,4%, хотя экономисты ожидали значения в 3,3%. Еще в августе показатель составил 3%, сообщает Eurostat.

Тем самым инфляция в зоне евро достигла максимального значения за 13 лет. Но в отдельных странах, использующих евро в качестве официальной валюты, годовая инфляция оказалась выше. Так, в Эстонии показатель в сентябре составил 6,4%, в Литве — 6,3 %, в Словакии — 5,1%, а в Германии — 4,1%. Наименьшего значения — 0,7% — эксперты ожидают на Мальте.

Существеннее всего в еврозоне за год подорожали энергоносители — на 17,4 процента. Промышленные товары и продукты питания за этот период выросли в цене на 2,1%. В сфере услуг годовая инфляция в сентябре составила 1,7%, увеличившись по сравнению с августом (1,1%) на 0,6%.