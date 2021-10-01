Дослідження Eurofound: Ірландія та Данія — найбільш оптимістичні країни ЄС, найменш — Греція

Ірландія та Данія є найбільш оптимістичними країнами в Європейському Союзі. Про це йдеться у дослідженні Європейського фонду поліпшення умов життя і праці (Eurofound), яке оприлюднили у пʼятницю, 1 жовтня.

Ірландія посідає перше місце (0,69), за нею йде Данія (0,58), помітно випереджаючи країну, яка посіла третє місце, Мальту (0,42). Греція виявилася найпесимістичішою країною в ЄС (-0,65).

Дослідження засноване на електронному опитуванні «Життя, робота і COVID-19». Індекс вимірює особисті і національні очікування, уявлення про те, чи йде країна респондента в правильному чи неправильному напрямку, сприйняття ЄС і впевненість у майбутньому.

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У рамках електронного опитування Eurofound також виявив, що у данців найнижчий відсоток песимістів у ЄС. З усіх країн-членів Євросоюзу тільки на Кіпрі, в Чехії, Бельгії, Італії, Франції та Греції песимістів було більше, ніж оптимістів.

України в цьому рейтингу немає, оскільки вона не член ЄС.