Исследование Eurofound: Ирландия и Дания — наиболее оптимистичные страны ЕС, наименее — Греция

Ирландия и Дания являются самым оптимистическим странами в Европейском Союзе. Об этом говорится в исследовании Европейского фонда улучшения условий жизни и труда (Eurofound), которое обнародовали в пятницу, 1 октября.

Ирландия занимает первое место (0,69), за ней следует Дания (0,58), заметно опережая страну, которая заняла третье место, Мальту (0,42). Греция оказалась самой пессимистической страной в ЕС (-0,65).

Исследование основано на электронном опросе «Жизнь, работа и COVID-19». Индекс измеряет личные и национальные ожидания, представление о том, идет ли страна респондента в правильном или неправильном направлении, восприятие ЕС и уверенность в будущем.

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В рамках электронного опроса Eurofound также выявил, что у датчан самый низкий процент пессимистов в ЕС. Из всех стран-членов Евросоюза только на Кипре, в Чехии, Бельгии, Италии, Франции и Греции пессимистов было больше, чем оптимистов.

Украины в этом рейтинге нет, поскольку она не член ЕС.