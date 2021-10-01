Влада Австралії оголосила про намір відкрити кордони — країна була в ізоляції майже півтора року

Прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон оголосив, що країна відкриє кордони та відновить міжнародне сполучення, коли рівень вакцинації населення сягне 80%. Це має статися вже за кілька тижнів.

Про це він заявив на брифінгу у п’ятницю, 1 жовтня, повідомляє BBC.

Як пише видання, від березня 2020 Австралія запровадила суворі карантинні обмеження — навіть громадяни країни не могли полетіти за кордон. Така політика допомогла призупинити поширення COVID-19, але розлучила багато сімей.

Поки люди можуть залишати Австралію тільки з виняткових причин — невідкладної роботи або відвідин родича, що помирає.

«Час повернути австралійцям їхнє життя», — сказав прем’єр-міністр.

Моррісон додав, що обов’язковий 14-денний карантин, який мандрівники проводять у готелях (і платять за це $2 100), замінять на 7-денний карантин для вакцинованих мандрівників. Для невакцинованих громадян правила ізоляції лишаються тими самими.