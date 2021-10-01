Власти Австралии объявили о намерении открыть границы — страна была в изоляции почти полтора года

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил, что страна откроет границы и восстановит международное сообщение, когда уровень вакцинации населения достигнет 80%. Это должно произойти уже через несколько недель.

Об этом он заявил на брифинге в пятницу, 1 октября, сообщает BBC.

Как пишет издание, с марта 2020 Австралия ввела строгие карантинные ограничения — даже граждане страны не могли вылететь за границу. Такая политика помогла приостановить распространение COVID-19, но разлучила многие семьи.

Пока люди могут покидать Австралию только по исключительным причинам — неотложная работа или посещение родственника, который умирает.

«Пора вернуть австралийцам их жизни», — сказал премьер-министр.

Моррисон добавил, что обязательный 14-дневный карантин, который путешественники проводят в гостиницах (и платят за это $2 100), заменят на 7-дневный карантин для вакцинированных путешественников. Для невакцинированных граждан правила изоляции остаются прежними.