В Англії підліткам до 18 років заборонили робити інʼєкції ботоксом та філерами в губи

В Англії заборонили людям віком до 18 років робити інʼєкції ботоксом (препарат для розгладження ліній і зморшок) та колоти філери у губи. Закон набув чинності у пʼятницю, 1 жовтня.

Про це повідомило Міністерство охорони здоровʼя країни.

Також протизаконним визнали запис молоді на прийом для інʼєкції ботоксом та філерами. Не має значення, записується сам підліток, це роблять його батьки або опікуни. Зареєстрований практикуючий лікар може дати дозвіл на інʼєкції людям, молодшим за 18 років, але тільки в разі, якщо їх робить зареєстрований лікар, медсестра, фармацевт або дантист.

Якщо 18 років є, то з 1 жовтня 2021 року у рамках цієї процедури лікарі можуть попросити надати підтвердження віку: до процедури та ще раз безпосередньо перед нею. Оцінювати вік на око не можна — треба підтвердження.