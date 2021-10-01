В Англии подросткам до 18 лет запретили делать инъекции ботоксом и филерами в губы

В Англии запретили людям в возрасте до 18 лет делать инъекции ботоксом (препарат для разглаживания линий и морщин) и колоть филлеры в губы. Закон вступил в силу в пятницу, 1 октября.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.

Также противозаконным признали запись молодежи на прием для инъекции ботоксом и филлерами. Не имеет значения, записывается сам подросток, это делают его родители или опекуны. Зарегистрированный практикующий врач может дать разрешение на инъекции людям моложе 18 лет, но только в том случае, если их делает зарегистрированный врач, медсестра, фармацевт или дантист.

Если 18 лет есть, то с 1 октября 2021 года в рамках этой процедуры врачи могут попросить предоставить подтверждение возраста: до процедуры и еще раз непосредственно перед ней. Оценивать возраст на глаз нельзя — нужно подтверждение.