У Бельгії водії Uber влаштували протест через заборону користуватися телефонами за кермом

У Брюсселі водії сервісу таксі Uber 30 вересня на три години припинили роботу на знак протесту проти заборони використовувати смартфони за кермом. Вони колоною проїхали через центр міста.

Про це повідомляє Reuters.

Видання зазначає, що у бельгійській столиці Брюссель 1 березня 2021 року набуло чинності рішення міськради про заборону використання смартфонів водіями таксі, які перебувають за кермом. Влада посилалася на закон про «засоби радіозвʼязку», який ухвалили в Бельгії ще в 1995 році.

У компанії назвали рішення про заборону винятковим і безпрецедентним у Європі. «Водії, які використовують застосунок Uber, щоб відвезти вас до місця призначення, отримують штрафи і ризикують конфіскацією автомобілів. Це неприпустимо в 2021 році», — заявили в компанії.

Після ухвалення рішення влади водії вже протестували у травні, і влада пообіцяла їм реформу правил регулювання таксі до літа. Однак вона не відбулася, тому 30 вересня у електронному листі клієнтам Uber написала, що її послуги будуть недоступні протягом трьох годин вранці, оскільки влада Брюсселю не представила план реформ, всупереч своїм зобов’язанням це зробити.