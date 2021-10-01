В Бельгии водители Uber устроили протест из-за запрета пользоваться телефонами за рулем

В Брюсселе водители сервиса такси Uber 30 сентября на три часа прекратили работу в знак протеста против запрета использовать смартфоны за рулем. Они колонной проехали через центр города.

Об этом сообщает Reuters.

Издание отмечает, что в бельгийской столице Брюссель 1 марта 2021 вступило в силу решение горсовета о запрете использования смартфонов водителями такси, которые находятся за рулем. Власти ссылаются на закон о «средствах радиосвязи», который приняли в Бельгии еще в 1995 году.

В компании назвали решение о запрете исключительным и беспрецедентным в Европе. «Водители, которые используют приложение Uber, чтобы отвезти вас к месту назначения, получают штрафы и рискуют конфискацией автомобилей. Это недопустимо в 2021 году», — заявили в компании.

После принятия решения властями водители уже протестовали в мае, и власти пообещали им реформу правил регулирования такси до лета. Однако ее не было, поэтому 30 сентября в электронном письме клиентам Uber написала, что ее услуги будут недоступны в течение трех часов утром, поскольку власти Брюсселя не представили план реформ, вопреки своим обязательствам это сделать.