Державне космічне агентство України за пів року отримало понад 132 млн гривень збитків

Державне космічне агентство України за перше півріччя 2021 року одержало 132,7 млн гривень сумарних чистих збитків.

Про це повідомляє «Марлін» з посиланням на звіт про виконання показників фінансового плану агентства.

Зазначимо, до звіту держагентство внесло лише дев’ять підприємств (загалом входить 15), з них лише чотири отримали прибутки за квітень-червень 2021 року.

Найзбитковішими у другому кварталі стали:

ВО «Південмаш» — 58,4 млн гривень збитків;

завод «Арсенал» — 5,3 млн гривень;

ВО «Київприлад» — 4,4 млн гривень.

Водночас фінансовий план державного підприємства «Укркосмос», яке за 2020 рік отримало 138 млн гривень збитків, на цей рік не затверджено.

За даними «Марліна», загалом 2020 рік закінчили зі збитками у 810 млн гривень 10 компаній Держкосмосу.

Окремо зазначається, що за перші шість місяців поточного року середня кількість працевлаштованих осіб на дев’яти підприємствах Держкосмосу становила 12 707 осіб із середньою зарплатою 8,6 тисячі гривень. Водночас зарплата адміністративно-управлінського персоналу — 13 тисяч гривень, а директора підприємства — 119 тисяч гривень.