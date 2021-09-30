Під Києвом на навчаннях загинув боєць Нацгвардії

Під Києвом на військовому полігоні під час навчань загинув 24-річний боєць Національної гвардії Роман Олекса.

Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на пресофіцер бригади реагування Нацгвардії Максима Тарана.

За його словами, боєць отримав смертельні травми 28 вересня під час відпрацювання польового рейду. Деталі трагедії Таран не повідомив, пославшись на слідство, яке проводить Державне бюро розслідувань.

«Тіло воїна відвезли до його рідного села Завишень Львівської області. Командування частини поїхало до батьків надавати всебічну допомогу», — заявив Таран.

На Facebook-сторінці Сокальської міської ради повідомляється, що Олекса був учасником бойових дій на Донбасі. Його поховають 1 жовтня.