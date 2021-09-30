Фінляндія першою в Європі вакцинуватиме норок від коронавірусу

Фінляндія стане першою країною Європейського Союзу, яка буде вводити норкам на хутрових фермах спеціально розроблену вакцину, щоб запобігти поширенню коронавірусу.
Про це повідомляє Yle.
Як пише видання, перші щеплення проведуть впродовж найближчих тижнів. Управління з безпеки харчових продуктів Фінляндії вже надало дозвіл на вакцинацію Асоціації фінських хутровиків FIFUR. Вакцину розробила дослідницька група Гельсінського університету.
«Розроблену у Фінляндії вакцину випробували на хутровій фермі у містечку Каннус та у лабораторії Гельсінського університету. Відповідно до результатів випробувань, реакція тварин на вакцину була хорошою», — йдеться у повідомленні.
Yle вказує, що препарат FurcoVac — це неліцензований, експериментальний продукт, який відповідає нормативним вимогам. FIFUR проводить підготовку двоетапних щеплень на норкових фермах. Також розглядається застосування бустерної вакцинації. Загалом в організації вже є близько пів мільйона доз вакцини.
Розробка вакцини почалася пізньої осені 2020 року, говорить Юссі Пеура, директор з досліджень, що очолює проєкт вакцинації у FIFUR.
- У Фінляндії не зафіксували жодного випадку коронавірусної інфекції у хутрових звірів, але в Нідерландах і Данії мільйони норок довелося приспати для запобігання поширенню коронавірусу. У Америці, штат Вісконсин, норок вакцинують з липня 2021.
- У квітні 2020 року у норок почали виявляти мутовану форму коронавірусу. У тварин спостерігалися проблеми з диханням і також підвищена смертність. Першими про хворих тварин заявили Данія та Іспанія, згодом ВООЗ повідомила про випадки зараження норок в Нідерландах, Італії, США та Швеції. Норки при цьому заражали людей.
- Зі свого боку Асоціація звірівників України заявила, що на українських фермах випадків зараження норок вірусом SARS-CoV-2 немає.