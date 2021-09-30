Фінляндія першою в Європі вакцинуватиме норок від коронавірусу

«Розроблену у Фінляндії вакцину випробували на хутровій фермі у містечку Каннус та у лабораторії Гельсінського університету. Відповідно до результатів випробувань, реакція тварин на вакцину була хорошою», — йдеться у повідомленні.

Як пише видання, перші щеплення проведуть впродовж найближчих тижнів. Управління з безпеки харчових продуктів Фінляндії вже надало дозвіл на вакцинацію Асоціації фінських хутровиків FIFUR. Вакцину розробила дослідницька група Гельсінського університету.

Про це повідомляє Yle.

Фінляндія стане першою країною Європейського Союзу, яка буде вводити норкам на хутрових фермах спеціально розроблену вакцину, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

Yle вказує, що препарат FurcoVac — це неліцензований, експериментальний продукт, який відповідає нормативним вимогам. FIFUR проводить підготовку двоетапних щеплень на норкових фермах. Також розглядається застосування бустерної вакцинації. Загалом в організації вже є близько пів мільйона доз вакцини.

Розробка вакцини почалася пізньої осені 2020 року, говорить Юссі Пеура, директор з досліджень, що очолює проєкт вакцинації у FIFUR.