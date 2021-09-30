Финляндия первой в Европе будет вакцинировать норок от коронавируса

«Разработанную в Финляндии вакцину испытали на пушной ферме в городке Каннус и в лаборатории Хельсинского университета. Согласно результатам испытаний, реакция животных на вакцину была хорошей», — говорится в сообщении.

Как пишет издание, первые прививки сделают в ближайшие недели. Управление по безопасности пищевых продуктов Финляндии уже выдало разрешение на вакцинацию Союзу заводчиков пушных зверей FIFUR. Вакцину разработала исследовательская группа Хельсинского университета.

Финляндия станет первой страной Европейского Союза, которая будет вводить норкам на пушных фермах специально разработанную вакцину, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Yle указывает, что препарат FurcoVac — это нелицензированный, экспериментальный продукт, который соответствует нормативным требованиям. FIFUR проводит подготовку двухэтапных прививок на норковых фермах. Также решают, вводить ли третью, бустерную дозу вакцины.

Разработка вакцины началась осенью 2020 года, говорит Юсси Пеура, директор по исследованиям, возглавляющий проект вакцинации в FIFUR. Всего в организации уже есть около полумиллиона доз вакцины.