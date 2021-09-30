У Харківській області підполковник поліції у відділку катував затриманого. Йому повідомили про підозру

Прокуратура Харківської області повідомила про підозру в тортурах заступнику начальника одного з відділків поліції (підполковнику) за побиття затриманого чоловіка, аби той зізнався в убивстві.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури.
За даними Держбюро розслідувань і Департаменту внутрішньої безпеки поліції, вказаний підполковник разом з іншими правоохоронцями катував затриманого у відділку поліції в листопаді 2019 року.
Тоді в Чугуївському районі Харківської області вбили чоловіка, і підполковник з нарядом приїхав на місце злочину. Зі спілкування із свідками поліцейський дізнався, що померлий дружив з місцевим жителем. Увечері того ж дня підполковник з колегами приїхав до чоловіка додому і побачивши, що той спить, почав бити його палицею, після чого намагався душити об подушку.
Поліцейські наділи на чоловіка наручники, доставили у відділок поліції та по черзі били там затриманого пластиковою пляшкою з водою, вимагаючи зізнатись у злочині.
Сьогодні, 30 вересня, підполковнику повідомили про підозру за статтею про тортури за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 127 КК). Зараз вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу і звільнення з посади, а слідство встановлює інших співучасників злочину.
- У лютому двом черкаським поліцейським оголосили підозру в тортурах. Вони били чоловіка залізним стільцем і шлангом від вогнегасника.
- До цього в Києві затримали заступника начальника відділу кримінальної поліції та двох оперуповноважених за вимагання $2 500 у людини, яку вони утримували в гаражі.