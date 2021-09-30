У ДР Конго місцеві жителі вбили вісім жінок, яких вважали відьмами

Протягом місяця у трьох регіонах провінції Південне Ківу Демократичної Республіки Конго місцеві жителі лінчували вісім жінок, яких звинуватили у чаклунстві.

Про це повідомляє The Guardian.

Неллі Адіджа з «Асоціації жінок у медіа» сказала, що загалом з червня по вересень 2021 року громадська організація зафіксувала 324 випадки, коли у ДР Конго жінок звинувачували у чаклунстві.

Боско Мучуківа, директор і професор соціології Вищого інституту розвитку сільських районів у столиці провінції Букаву, сказав, що сплеск нападів на «відьом» став наслідком «вакууму в управлінні», тому що поліція та система правосуддя не виконують свою роботу.

За словами Мучіківи, атаки спровокували «баджаказі» — так у цій місцині називають проповідників і екстрасенсів. Це переважно жінки, які стверджують, що можуть виявляти відьом.

«Це неправда. У них немає жодних здібностей, але вони грають на довірливості людей і маніпулюють ними, щоб залучити ще послідовників, підвищити свою репутацію та отримати більше впливу у селі», — сказав він.