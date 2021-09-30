В ДР Конго местные жители убили восемь женщин, которых считали ведьмами

В течение месяца в трех регионах провинции Южное Киву Демократической Республики Конго местные жители линчевали восемь женщин, которых обвинили в колдовстве.

Об этом сообщает The Guardian.

Нелли Адидже из «Ассоциации женщин в медиа» сказала, что в целом с июня по сентябрь 2021 года общественная организация зафиксировала 324 случая, когда в ДР Конго женщин обвиняли в колдовстве.

Боско Мучукива, директор и профессор социологии Высшего института развития сельских районов в столице провинции Букаву, сказал, что всплеск нападений на «ведьм» стал следствием «вакуума в управлении», так как полиция и система правосудия не работают.

По словам Мучикивы, атаки спровоцировали «баджакази» — так в этом месте называют проповедников и экстрасенсов. Это в основном женщины, которые утверждают, что могут выявлять ведьм.

«Это неправда. У них нет никаких способностей, но они играют на доверчивости людей и манипулируют ими, чтобы привлечь еще последователей, поднять свою репутацию и получить больше влияния в деревне», — сказал он.