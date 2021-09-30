Ексдиректор департаменту фінстабільності Нацбанку розповів про «чорну діру» в управлінні НБУ і некомпетентність топ-менеджерів

Колишній директор департаменту фінансової стабільності Національного банку Віталій Ваврищук розповів про некомпетентність низки топ-менеджерів НБУ і про «чорну діру» в управлінні.

Про це Ваврищук розповів в інтервʼю «Економічній правді».

За його словами, він звільнився в липні цього року після того, як зрозумів, що Нацбанк почав «рухатися великими кроками в зворотному напрямку» від прогресу реформи 2015 року.

«Рішення про те, що потрібно йти, визрівало не за день. Воно більше повʼязане з тим, що я бачу відхід від цінностей, які нас привели до Нацбанку у 2015 році. Дуже великими кроками ми рухаємося в зворотному напрямку», — сказав він.

Ваврищук заявив, що з приходом нового голови Нацбанку Кирила Шевченка для його роботи все змінилося у гіршу сторону. Як він стверджує, аналізи і аргументи департаментів тепер не впливають на прийняття важливих рішень правлінням.

«Раніше результати нашого аналізу обговорювалися на комітетах, правлінні. Інколи вони ставилися під сумнів, і ми повинні були їх захищати. Але якщо ми мали аргументи, то на їх основі ухвалювалися серйозні рішення. Зараз я не бачу, як наша професійна робота визначає роботу Національного банку, як вона впливає на остаточні рішення правління. Якщо подивитися на інші блоки, з якими ми співпрацюємо, наприклад, на наглядовий [комітет], там ситуація принципово змінилася. Там ми чітко бачимо й усвідомлюємо, що більше немає місця обʼєктивному аналізу. Зруйновані процеси, зруйнована колегіальність», — зазначив Ваврищук.

Нацбанк, за його словами, зараз суперечить рекомендаціям і постановам, які регулятор сам пише для банківського сектору. НБУ не є колективно придатним, як і деякі члени правління професійно.

«Банківський нагляд, банківська методологія, фінансові ринки куруються людьми, які мають дуже базові знання про свої зони відповідальності», — заявив Ваврищук, додавши, що окремі члени правління асоціюються у нього з «інтелектуальною чорною дірою, яка тільки поглинає інформацію і не здатна виробляти нічого нового».

Ваврищук зазначив, що деякі члени правління не здатні обговорити питання «без листа» і спілкуватися професійно на тему зі сфер їх відповідальності. І така ситуація, як він стверджує, в керівних ешелонах комітетів, наприклад в монетарному, де заступник голови НБУ Ярослав Матузка «у більшості випадків не розуміє, що відбувається».