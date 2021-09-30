Репер Емінем відкрив ресторан спагеті. Перші замовлення він видавав сам

Американський репер Емінем відкрив свій ресторан Momʼs Spaghetti у рідному місті Детройт (штат Мічиган). Він сам видав перші 10 замовлень і сфотографувався із відвідувачами.

Про це повідомляє місцеве видання The Detroit News.

Назва ресторану — відсилка до рядку з пісні Lose Yourself про напади нудоти перед реп-баттлом: «Його долоні спітнілі, коліна слабкі, руки важкі. На його светрі вже блювота, мамині спагеті».

Черга за спагеті вишикувалася в кілька кварталів ще до початку відкриття. Коли перший десяток відвідувачів покликали до вікна видачі, порцію «маминих спагеті» їм подав сам репер. Його поява на відкритті виявилося сюрпризом — про це не повідомляли заздалегідь.