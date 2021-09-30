Рэппер Эминем открыл ресторан спагетти. Первые заказы он выдавал сам

Американский рэппер Эминем открыл свой ресторан Momʼs Spaghetti в родном городе Детройт (штат Мичиган). Он сам выдал первые 10 заказов и сфотографировался с посетителями.

Об этом сообщает местное издание The Detroit News.

Название ресторана — отсылка к строке из песни “Lose Yourself” о приступах тошноты перед рэп-баттлом: «Его ладони потные, колени слабые, руки тяжелые. На его свитере уже рвота, мамины спагетти».

Очередь за спагетти выстроилась на несколько кварталов еще до открытия ресторана. Когда первый десяток посетителей позвали к окну выдачи, порцию «маминых спагетти» им подал сам рэппер. Его появление на открытии оказалось сюрпризом — об этом не сообщали заранее.