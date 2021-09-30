Учені створили новий гнучкий та прозорий матеріал, що втричі міцніший за скло

Дослідники канадського Університету Макгілла створили новий прозорий матеріал, який може гнутися, як пластмаса, і значно міцніший за звичайне скло. За будовою він нагадує мушлю.

Про це повідомляє EurekAlert.

Аллен Ерліхер, доцент кафедри біоінженерії Університету Макгілла, розповів, що такі техніки, як гарт і ламінування зміцнюють скло, але вони дорого коштують, а скло втрачає свої властивості, коли його поверхня пошкоджується. «Наш матеріал не тільки у три рази міцніше за звичайне скло, але й у п’ять разів стійкіший до руйнування», — додав він.

Allen Ehrlicher

Дослідники черпали натхнення для створення композитного матеріалу у природі — він складається зі скла й акрилу, які за будовою імітують перламутр.

Як пояснив Ерліхер, перламутр поєднує у собі міцність і пружність. Він складається зі шматочків цупкої крейдоподібної речовини та шарів еластичних білків. Саме ця структура забезпечує його виняткову міцність — перламутр майже в три тисячі разів міцніший за кожен з матеріалів, що входить до його складу.