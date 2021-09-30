Ученые создали новый гибкий и прозрачный материал, который втрое прочнее стекла

Исследователи канадского Университета Макгилла создали новый прозрачный материал, который может гнуться, как пластмасса, и значительно прочнее обычного стекла. По строению он напоминает раковину моллюска.

Об этом сообщает EurekAlert.

Аллен Ерлихер, доцент кафедры биоинженерии Университета Макгилла, рассказал, что такие техники, как закалка и ламинирование укрепляют стекло, но они дорого стоят, а стекло теряет свои свойства при повреждении поверхности. «Наш материал не только в три раза прочнее обычного стекла, но и в пять раз более устойчив к разрушению», — добавил он.

Allen Ehrlicher

Исследователи черпали вдохновение для создания композитного материала в природе — он состоит из стекла и акрила, которые по строению имитируют перламутр.

Как пояснил Ерлихер, перламутр сочетает в себе прочность и упругость. Он состоит из кусочков плотного мелоподобного вещества и слоев эластичных белков. Именно эта структура обеспечивает его исключительную прочность — перламутр почти в три тысячи раз крепче каждого из материалов, которые входят в его состав.