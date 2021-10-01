Як і навіщо встановлювати сонячну електростанцію у себе вдома. Пояснюємо з «Атмосферою»

Понад 35 тисяч будинків в Україні вже встановили сонячні електростанції (СЕС), у 2014 році таких будинків було лише двадцять. Але й досі не всі розуміють, для чого потрібні сонячні панелі, як із ними можна економити та уникати проблем із відключенням світла. Дистриб’ютор технологій і обладнання для відновлюваної енергетики «Атмосфера» пояснює, кому найбільше підходить власна СЕС, як обрати найкращу та на що звернути увагу під час установки.

Навіщо СЕС моєму будинку?

По-перше, станція дозволить бути енергетично незалежним. По-друге, людина стає невразливою до підвищення тарифів на електроенергію та аварійних відключень. По-третє, з’явиться можливість споживати енергію у найбільш ефективний спосіб за допомогою смарт-технологій та енергозбереження. Приблизно за пʼять років сонячна електростанція у приватному будинку повністю окупиться і почне давати прибуток. За останні чотири роки вартість домашньої СЕС знизилася на 30 відсотків.

Які бувають СЕС?

Мережева — не має акумуляторів, тому не допоможе, якщо раптом вимкнуть світло. Дозволить заощадити, якщо використовувати сонячну електроенергію для себе і вигідно продавати надлишок у загальну мережу (подробиці за посиланням).

— не має акумуляторів, тому не допоможе, якщо раптом вимкнуть світло. Дозволить заощадити, якщо використовувати сонячну електроенергію для себе і вигідно продавати надлишок у загальну мережу (подробиці за посиланням). Гібридна — має властивості автономної і мережевої станцій. Удень, за наявності мережі, спочатку використовується сонячна електроенергія, а в разі відсутності мережі і сонячної генерації використовується акумуляторна батарея. Надлишки електроенергії можна віддавати державі на вигідних умовах. Спеціалісти допоможуть обрати найкращу конфігурацію гібридної СЕС.

— має властивості автономної і мережевої станцій. Удень, за наявності мережі, спочатку використовується сонячна електроенергія, а в разі відсутності мережі і сонячної генерації використовується акумуляторна батарея. Надлишки електроенергії можна віддавати державі на вигідних умовах. Спеціалісти допоможуть обрати найкращу конфігурацію гібридної СЕС. Автономна — має акумулятор, який збирає надлишкову енергію в сонячний день і віддає вночі або під час аварійних відключень. Вона забезпечує безперебійне живлення будинку, але не дозволяє продавати зайву енергію. Зацікавить тих, хто має неякісну мережу або не має жодної. Можна використовувати навіть у полі.

На що звертати увагу під час установки СЕС?

Багато факторів впливають на ефективність СЕС: як вона розташована, як падає тінь, який кут нахилу панелей і навіть температура повітря.

З правильним розрахунком індивідуальних параметрів монтажу фахівці зроблять станцію ефективною будь-де: на землі, на даху будинку чи інших будівель приватного домогосподарства, або на спеціальних наземних металоконструкціях.

Якщо обираєте наземну станцію, то краще відмовитися від дешевих матеріалів на кшталт чорного металу та дерева. Вони можуть не витримати механічного навантаження або просто впасти від вітру, пошкодивши всю систему.

Можна встановлювати СЕС не в сонячному регіоні?

Найпродуктивніші регіони для сонячної станції в Україні — південь та Закарпаття. Утім, як пояснює менеджер-консультант «Атмосфери» Владислав Шпиталь, якщо спеціаліст, який встановлює СЕС, врахує особливості будинку та регіону, то станція покриє потреби домогосподарства в будь-якому куточку України.

Сонячну електростанцію складно експлуатувати?

СЕС не потребує особливого догляду. Достатньо лише один раз подбати про інсталяцію. Більше не доведеться витрачати на неї час та гроші. За 25 років експлуатації станція втратить лише 20 відсотків своєї потужності, тобто менше одного відсотка на рік. Тоді власник зможе встановити додаткові панелі, щоб підтримувати необхідну потужність.