Засновник фонду «Памʼять Бабиного Яру» Ілля Левітас отримав звання Героя України посмертно

Про це повідомили в Офісі президента.

Як зазначається, Левітас отримав звання Героя України (посмертно) за визначний особистий внесок у відродження та розвиток національних культур України, збереження та вшанування пам’яті про трагедію Бабиного Яру, консолідацію українського суспільства, багаторічну плідну громадську й просвітницьку діяльність.