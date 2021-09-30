Основатель фонда «Память Бабьего Яра» Илья Левитас получил звание Героя Украины посмертно

Об этом сообщили в Офисе президента.

Как отмечается, Левитас получил звание Героя Украины (посмертно) за выдающийся личный вклад в возрождение и развитие национальных культур Украины, сохранение и почтение памяти о трагедии Бабьего Яра, консолидацию украинского общества, многолетнюю плодотворную общественную и просветительскую деятельность.