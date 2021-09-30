Основатель фонда «Память Бабьего Яра» Илья Левитас получил звание Героя Украины посмертно

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины посмертно президенту Еврейского совета Украины и основателю фонда «Память Бабьего Яра» Илье Левитасу.
Об этом сообщили в Офисе президента.
Как отмечается, Левитас получил звание Героя Украины (посмертно) за выдающийся личный вклад в возрождение и развитие национальных культур Украины, сохранение и почтение памяти о трагедии Бабьего Яра, консолидацию украинского общества, многолетнюю плодотворную общественную и просветительскую деятельность.
- Юрий Левитас умер 3 августа 2014 года в возрасте 82 года. Свою жизнь он посвятил развитию и сохранению еврейской культуры в Украине, почтению памяти жертв Бабьего Яра, поиску и чествованию людей, которые спасали евреев от уничтожения в годы нацистской оккупации. В октябре 1988 года основал и возглавил первую еврейскую всеукраинскую организацию — Общество еврейской культуры Украины, которое в 1992 вошло в состав Еврейского совета Украины.
- По инициативе и под непосредственным руководством Ильи Левитаса был создан Фонд «Память Бабьего Яра», который он возглавлял до самой смерти.