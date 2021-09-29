Українські військові на Донбасі почали вести вогонь у відповідь. Бойовикам «прилетіло» за два обстріли

На Донбасі в зоні бойових дій українські військові відповіли вогнем на обстріли бойовиків у районі населених пунктів Золоте-4 (Луганська область) і Піски (Донецька область).
Про це повідомляє штаб ООС.
Російські бойовики, порушуючи режим припинення вогню, обстріляли українські позиції зі стрілецької зброї, ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також з великокаліберних кулеметів. Військові придушили вогневі точки обстрілом у відповідь.
Втрат і поранень серед воїнів ЗСУ немає. Про втрати бойовиків не повідомляється.
- 28 вересня головком ЗСУ Залужний повідомив журналістам, що військовим у зоні ООС знову дозволили відкривати вогонь у відповідь. Також він повідомив, що ударні безпілотники Bayraktar почали виконувати бойові завдання на Донбасі.
- Як повідомляв «Мілітарний», 28 вересня один Bayraktar TB2 помітили в небі над зоною ООС.