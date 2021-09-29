Украинские военные на Донбассе начали вести ответный огонь. Боевикам «прилетело» за два обстрела

На Донбассе в зоне боевых действий украинские военные ответили огнем на обстрелы боевиков в районе населенных пунктов Золотое-4 (Луганская область) и Пески (Донецкая область).
Об этом сообщает штаб ООС.
Российские боевики, нарушая режим прекращения огня, обстреляли украинские позиции из стрелкового оружия, ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также из крупнокалиберных пулеметов. Военные подавили огневые точки ответным обстрелом.
Потерь и ранений среди воинов ВСУ нет. О потерях боевиков не сообщается.
- 28 сентября главком ВСУ Залужный сообщил журналистам, что военным в зоне ООС вновь разрешили открывать ответный огонь. Также он сообщил, что ударные беспилотники Bayraktar начали выполнять боевые задачи на Донбассе.
- Как сообщал «Милитарный», 28 сентября один Bayraktar TB2 заметили в небе над зоной ООС.