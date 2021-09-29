Таран доручив перевірити інформацію про «осередок» ультраправої організації в Академії Сухопутних військ

Міністерство оборони призначило перевірку інформації, поширеної в США про те, що Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного буцімто «стала домом» для ультраправої організації Centuria.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Військовій службі правопорядку ЗСУ також доручили провести службову перевірку інформації про обставини укладення та наслідки реалізації договору Управління фізичної культури і спорту Міністерства оборони з громадською організацією «Українська федерація змішаних бойових мистецтв».

«За результатами службової перевірки, у разі наявності підстав, доручено поінформувати правоохоронні органи з метою прийняття відповідних рішень», — йдеться у повідомленні.

Про що йдеться?

Американський Інститут Джорджа Вашингтона у своїй доповіді заявив, що «група, очолювана людьми, які мають зв’язки з міжнародним активним ультраправим рухом «Азов», навернула безліч членів, в тому числі нинішніх і колишніх курсантів академії, які зараз служать у Збройних силах України».

Зазначається, що члени цієї організації також отримали доступ до західних військових навчальних закладів. Як стверджують американські дослідники, сама Centuria стверджує, що її члени служать офіцерами в українській армії і приєдналися після випуску з академії між 2019 і 2021 роками.

«Принаймні з 2019 року Centuria оголосила декілька мобілізацій, закликаючи ідеологічно налаштованих членів ВСУ домагатися переведення в певні підрозділи, де служать члени групи. Щоб залучити нових членів, група – через свій канал Telegram, у якого понад 1 200 підписників і спеціальний бот для мобілізації – продовжує рекламувати свою роль в ЗСУ і доступ до західних програм навчання, збройних сил і обміну», – йдеться в резюме доповіді.

В Україні існує обʼєднання Centuria, яке має власний сайт та сторінки у соцмережах. Організація називає себе «групою організованої української молоді, яка стоїть на світоглядних засадах Української Державності та Європейської традиції». Своїм завданням Centuria бачить боротьбу з «внутрішнім ворогом», протистояння зовнішнім ворогам України, «творення нового покоління українців» та відповідь на виклики сьогоденння.