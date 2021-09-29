Таран поручил проверить информацию о «ячейке» ультраправой организации в академии Сухопутных войск

Министерство обороны назначило проверку информации, распространенной в США о том, что Национальная академия сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного якобы стала «домом» для ультраправой организации Centuria.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Военной службе правопорядка ВСУ также поручили провести служебную проверку информации об обстоятельствах заключения и последствиях реализации договора Управления физической культуры и спорта Министерства обороны с общественной организацией «Украинская федерация смешанных боевых искусств».

«По результатам служебной проверки, при наличии оснований, поручено проинформировать правоохранительные органы с целью принятия соответствующих решений», — говорится в сообщении.

О чем идет речь?

Американский Институт Джорджа Вашингтона в своем докладе заявил, что «группа, возглавляемая людьми, которые имеют связи с международным активным ультраправым движением «Азов», завербовала множество членов, в том числе нынешних и бывших курсантов академии, которые сейчас служат в Вооруженных силах Украины».

Отмечается, что члены этой организации также получили доступ к западным военных учебным заведениям. Как утверждают американские исследователи, сама Centuria утверждает, что ее члены служат офицерами в украинской армии и присоединились после выпуска из академии между 2019 и 2021 годами.

«По крайней мере с 2019 года Centuria объявила несколько мобилизаций, призывая идеологически настроенных членов ВСУ добиваться перевода в определенные подразделения, где служат члены группы. Чтобы привлечь новых членов, группа — через свой канал в Telegram, у которого более 1200 подписчиков и специальный бот для мобилизации — продолжает рекламировать свою предполагаемую роль в ВСУ и доступ к западным программам обучения, вооруженным силам и обмену», — говорится в резюме доклада.

В Украине существует объединение Centuria, которое имеет собственный сайт и страницы в соцсетях. Организация называет себя «группой организованной украинской молодежи, которая стоит на мировоззренческих основах Украинской Государственности и Европейской традиции». Своей задачей Centuria видит борьбу с «внутренним врагом», противостояние внешним врагам Украины, «создание нового поколения украинцев» и ответ на современные вызовы.