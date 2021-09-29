В Японії помер автор найдовшої серії манги Golgo 13 Такао Сайто

В Японії у віці 84 років помер автор найдовшої серії манги Golgo 13 Такао Сайто. Мангака помер 24 вересня від раку підшлункової залози, пише ВВС.

Golgo 13 виходить упродовж 52 років і налічує понад 200 томів, а 202-й том цієї манги надійшов у продаж 6 вересня цього року. Так, Golgo 13 тримає рекорд Гіннеса за кількістю опублікованих томів у одній серії манги.

Перед смертю Такао Сайто заповів колективу художників Saito Production продовжити роботу над Golgo 13 за сприяння редакції журналу Big Comic і додаткових сценаристів.

Golgo 13 розповідає про професійного вбивцю, який використовує прізвисько Герцог Того. Герой береться за найскладніші замовлення, а для усунення своїх цілей використовує вдосконалену гвинтівку M16.

Перша глава Golgo 13 була опублікована в січневому випуск журналу Big Comic за 1969 рік. Зараз манга входить в число найбільш довготривалих манг в Японії і є однією з найбільш знаменитих. У 1976 році автор отримав за неї премію видавництва Shogakukan.

За цей час було продано 280 мільйонів копій в різних форматах, зокрема збірники, що зробило її другою за популярністю та найбільш продаваною серією манги в історії. За мотивами манги також розробили шість комп'ютерних ігор та відзняли два фільми — один анімаційний фільм і аніме-серіал режисера Сюндзі Огі.