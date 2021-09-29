В Японии умер автор самой длинной серии манги Golgo 13 Такао Сайто

В Японии в возрасте 84 лет умер автор самой длинной серии манги Golgo 13 Такао Сайто. Мангака скончался 24 сентября от рака поджелудочной железы, пишет ВВС.

Golgo 13 выходит на протяжении 52 лет и насчитывает более 200 томов, а 202-й том его манги поступил в продажу 6 сентября. Так, Golgo 13 держит рекорд Гиннесса по количеству опубликованных томов у одной серии манги.

Перед смертью Такао Сайто завещал коллективу художников Saito Production продолжить работу над Golgo 13 при содействии редакции журнала Big Comic и дополнительных сценаристов.

Golgo 13 рассказывает о профессиональном убийце, который использует прозвище Герцог Того. Герой берется за самые трудные заказы, а для устранения своих целей использует усовершенствованную винтовку M16.

Первая глава Golgo 13 была опубликована в январском выпуске журнала Big Comic, вышедшем в 1969 году. Сейчас манга входит в число наиболее продолжительных манг в Японии и является одной из самых знаменитых. В 1976 году автор получил за нее премию издательства Shogakukan.

За это время было продано 280 миллионов копий в различных форматах, включая сборники, что сделало его второй по популярности и самой продаваемой серией манги в истории. По мотивам манги было сделано шесть компьютерных игр и снято два фильма — один анимационный фильм и аниме-сериал режиссера Сюндзи Оги.