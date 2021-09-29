YouTube видалив популярне відео-мем «Не можу повірити, що ти це зробив». Причина — у ньому підлітка б’ють в обличчя

Відеохостинг YouTube через порушення «політики насильства» видалив популярний ролик з мільйонами переглядів, на якому хлопець реагує на удар в обличчя. Це відео в середині 2010-х стало віральним та спровокувало хвилю різних мемів.

Про це повідомляє The Verge.

У вірусному відео, опублікованому 13 липня 2007 року, підлітка-англійця б’ють в обличчя, як тільки той починає запис відео. Хлопець відповідає: «Ах, дідько, я не можу повірити, що ти це зробив» («Ah, fuck, I can’t believe you’ve done this»).

YouTube / Paperboy 3D

Автор ролику Пол Відон написав про блокування у твіттер і зазначив, що «відео було на YouTube протягом 14 років, і за цей час зібрало 12 мільйонів переглядів без “жодних проблем”». Його апеляцію YouTube відхилив.

The Verge пише, що відео саме по собі — типове для мему: з низькою роздільною здатністю, миттєво смішне без контексту. При цьому, воно має численну кількість перезавантажень на YouTube.

«Це сталося зовсім неочікувано, — розповів Відон The Verge. — Я подав позов, тому що відео було в мережі 15 років і стало частиною онлайн-культури».

У інтерв’ю журналу VICE Відон сказав, що відео було частиною серії «трюків», які він з друзями зняли у стилі серіалу «Диваки» («Jackass»). На початку 2010-х він продав права сайту розваг Break.com, який нині не існує. Тому Відон і сам не знає, кому належить відео.

Відон вирішив зняти документальний фільм про цей ролик і вже знайшов усі матеріали, які вони з друзями зняли того дня. «У твіттері люди, здається, говорять одне і теж: це відео представляє те, чим раніше був YouTube, і вони його спалили».