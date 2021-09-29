YouTube удалил популярное видео-мем «Не могу поверить, что ты это сделал». Причина — в нем подростка бьют в лицо

Видеохостинг YouTube из-за нарушения «политики насилия» удалил популярный ролик с миллионами просмотров, на котором парень реагирует на удар в лицо. Это видео в середине 2010-х стало виральним и спровоцировало волну различных мемов.

Об этом сообщает The Verge.

В вирусном видео, опубликованном 13 июля 2007 года, подростка-англичанина бьют в лицо, как только он начинает запись ролика. Парень отвечает: «Ах, черт, я не могу поверить, что ты это сделал» («Ah, fuck, I canʼt believe youʼve done this»).

Скриншот из видео, в котором Уидона бьют в лицо. YouTube / Paperboy 3D

Автор ролика Пол Уидон написал о блокировании в твиттер и отметил, что «видео было на YouTube в течение 14 лет, и за это время собрал 12 миллионов просмотров “без каких-либо проблем”». Его апелляцию YouTube отклонил.

The Verge пишет, что видео само по себе — типичное для мема: с низким разрешением, мгновенно смешное без контекста. При этом, оно имеет многочисленное количество перезагрузок на YouTube.

«Это произошло совершенно неожиданно, — рассказал Уидон The Verge. — Я подал иск, потому что видео было в сети 15 лет и стало частью онлайн-культуры».

В интервью журналу VICE Уидон сказал, что видео было частью серии «трюков», которые он с друзьями сняли в стиле сериала «Чудаки» («Jackass»). В начале 2010-х он продал права сайту развлечений Break.com, который сейчас не существует. Поэтому Уидон и сам не знает, кому принадлежит видео.

Уидон решил снять документальный фильм об этом ролик и уже нашел все материалы, которые они с друзьями сняли в тот день. «В твиттере люди, кажется, говорят одно и тоже: это видео представляет то, чем раньше был YouTube, и они его сожгли».