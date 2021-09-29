СБУ повідомила про підозру в держзраді вбивці українського спецпризначенця Мамчура

Служба безпеки України оголосила про підозру у державній зраді спільнику агента ФСБ РФ, засудженому до 12 років вʼязниці. Вони удвох також вбили майора внутрішньої служби Івана Мамчура у 2016 році.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідства, обидва українці були завербовані російськими спецслужбами. У квітні 2016 року вони прибули з Росії на територію України і почали збирати інформацію про військових ЗСУ та працівників оборонних підприємств, яку передавали своїм «кураторам».