СБУ сообщила о подозрении в госизмене убийце украинского спецназовца Мамчура

Служба безопасности Украины объявила о подозрении в государственной измене сообщнику агента ФСБ РФ Олега Смородинова, приговоренного к 12 годам тюрьмы. Они вдвоем также убили майора внутренней службы Ивана Мамчура в 2016 году.
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
По данным следствия, оба украинца были завербованы российскими спецслужбами. В апреле 2016 года они прибыли из России на территорию Украины и начали собирать информацию о военных ВСУ и работниках оборонных предприятий, которую передавали своим «кураторам».
Впоследствии участники группы получили задание и убили украинского офицера воинского подразделения спецназначения. Подозреваемый, фамилия которого не называется, переправил из РФ оружие для совершения преступления.
Сейчас продолжается досудебное расследование.
- Бывшего военного, который уже в то время работал в СИЗО в Киеве, Ивана Мамчура застрелили в сентябре 2016 года в подъезде собственного дома. По данным следствия, убийца выстрелил в Мамчура 8 раз и еще несколько раз ударил пистолетом по голове.
- Подозрение в убийстве Мамчура объявили Олегу Смородинову и его сообщнику. В ФСБ обещали Смородинову за это работу в полиции во временно аннексированном Крыму. По данным контрразведки, ранее дважды судимый этнический россиянин Смородинов был завербован ФСБ в январе-феврале 2016 года сотрудником российской спецслужбы Максимом Живило. Смородинов по заданию выявлял места проживания украинских ветеранов и действующих военных. Также он устанавливал места проживания участников российско-грузинской войны 2008 года. Собранные разведданные Смородинов передавал в виде отчетов куратору ФСБ.
- Самого Смородинова задержали 17 ноября 2016 года при пересечении российско-украинской границы. 3 апреля 2020 года Ровенский городской суд приговорил его к 12 годам тюрьмы.