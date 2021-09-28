«Без можливості відновлення». YouTube видалив два німецькі канали пропагандистів Russia Today

Відеохостинг YouTube видалив без можливості відновлення два німецькі канали російського пропагандистського телеканалу Russia Today – RT DE та Der Fehlende Part (DFP).

Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Головний редактор RT Маргарита Сімоньян назвала дії відеохостингу «медійною війною»: «Дуже чекаю, що рідна держава, не відкладаючи, заборонить у Росії Deutsche Welle та інші німецькі ЗМІ, а також закриє корпункти ARD і ZDF. Я вже мовчу про санкції щодо самого YouTube. Хоча б з самоповаги ми повинні це зробити», – заявила вона.

Керівниця RT DE Дінара Токтосунова стверджує, що канал посідав четверте місце у YouТube серед німецькомовних ЗМІ в категорії «Новини та політика». У червні канал, як стверджується, зібрав 21,3 мільйона переглядів.

Компанія Google, яка володіє YouTube, пояснила, що канали публікували неправдиві відомості про COVID-19.

«У YouTube є чіткі правила спільноти, в яких викладається, що дозволено на платформі. RT DE було оголошено попередження за завантаження контенту, який порушує наші правила щодо неправдивої медичної інформації про коронавірусну інфекції COVID-19. Це призвело до припинення їхніх прав на публікацію відео. Під час призупинення прав власники каналу намагалися обійти обмеження, використовуючи інший канал; у результаті обидва канали були закриті за порушення умов використання YouTube», — пояснили в компанії.