«Без возможности восстановления». YouTube удалил два немецких канала пропагандистов Russia Today

Видеохостинг YouTube удалил без возможности восстановления два немецких канала российского пропагандистского телеканала Russia Today — RT DE и Der Fehlende Part (DFP).

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала действия видеохостинга «медийной войной»: «Очень жду, что родное государство, не откладывая, запретит в России Deutsche Welle и другие немецкие СМИ, а также закроет корпункты ARD и ZDF. Я уже молчу о санкциях к самому YouTube. Хотя бы из самоуважения мы должны это сделать», — заявила она.

Руководитель RT DE Динара Токтосунова утверждает, что канал занимал четвертое место в YouТube среди немецкоязычных СМИ в категории «Новости и политика». В июне канал, как утверждается, собрал 21,3 миллиона просмотров.

Компания Google, владеющая YouTube, пояснила, что каналы публиковали ложные сведения о COVID-19.

«В YouTube есть четкие правила сообщества, в которых излагается, что разрешено на платформе. RT DE было объявлено предупреждение по поводу загрузки контента, который нарушает наши правила из-за ложной медицинской информации о коронавирусной инфекции COVID-19. Это привело к прекращению их прав на публикацию видео. Во время приостановления прав владельцы канала пытались обойти ограничения, используя другой канал; в результате оба канала были закрыты за нарушение условий использования YouTube», — пояснили в компании.