У Канаді шахтарі одного з рудників понад 10 годин піднімалися вгору по сходах через поломку підйомника

У Канаді на руднику «Тоттен» (Totten) поблизу міста Садбері (провінція Онтаріо) в неділю, 26 вересня, сталася надзвичайна ситуація — вийшла з ладу підйомна система, через що під землею застрягли люди.

Про це повідомляють CP24 і ВВС.

Підйомник вийшов з ладу після того, як в його шахту врізався важкий екскаватор і застряг в ній. Заблокованими на глибині від 900 до 1 200 метрів опинилися 39 шахтарів.

Керівництву компанії Vale, яка володіє рудником, довелося розпочати рятувальну операцію, але шахтарі після 35 годин під землею вирішили вибиратися по сходах. Вони дерлися вгору по них понад 10 годин і опинилися на поверхні у вівторок, 28 вересня.

Усі вони були змучені, але живі та без травм. Унаслідок НС ніхто не постраждав.