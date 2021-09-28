В Канаде шахтеры одного из рудников более 10 часов поднимались вверх по лестнице из-за поломки подъемника

В Канаде на руднике «Тоттен» (Totten) вблизи города Садбери (провинция Онтарио) в воскресение, 26 сентября, произошло чрезвычайное происшествие — вышла из строя подъемная система, из-за чего под землей застряли люди.

Об этом сообщают CP24 и ВВС.

Подъемник вышел из строя после того, как в его шахту врезался тяжелый экскаватор и застрял в ней. Заблокированными на глубине от 900 до 1 200 метров оказались 39 шахтеров.

Руководству компании Vale, владеющей рудником, пришлось начать спасательную операцию, но шахтеры после 35 часов под землей решили выбираться по лестнице. Они карабкались вверх по ней более 10 часов и оказались на поверхности во вторник, 28 сентября.

Все они были измучены, но живы и без травм. В результате ЧП никто не пострадал.