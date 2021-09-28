«Укрзалізниця» відправила перший вантажний поїзд до Китаю

«Укрзалізниця» 28 вересня запустила перший в історії контейнерний поїзд з експортним вантажем за маршрутом Україна — Китайська Народна Республіка.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Виконувач обов’язків глави «Укрзалізниці» Олександр Камишін повідомив, що в середині вересня Україна прийняла з Китаю 50-й потяг з імпортним вантажем, а сьогодні відправляє перший контейнерний поїзд вже з українським вантажем до Китаю.

Він додав, що такі рейси планують зробити регулярними.

Поїзд вирушив із контейнерного терміналу ЦТС «Ліски» у Києві. У складі поїзда — 43 40-футових контейнери з пиломатеріалами. На своєму шляху до китайського міста Сіань поїзд подолає майже 10 тисяч кілометрів. Орієнтовний час потяга у дорозі — 18 діб.

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков зазначив, що «оновлення і розвиток інфраструктури для формату «море — залізниця» буде одним з основних завдань «Великого будівництва» найближчими роками».