«Укрзалізниця» отправила первый грузовой поезд в Китай

«Укрзалізниця» 28 сентября отправила первый в истории контейнерный поезд с экспортным грузом по маршруту Украина — Китайская Народная Республика.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Исполняющий обязанности главы «Укрзалізниці» Александр Камышин сообщил, что в середине сентября Украина приняла из Китая 50-й поезд с импортным грузом, а сегодня отправляет первый контейнерный поезд уже с украинским грузом в Китай.

Он добавил, что такие рейсы планируют сделать регулярными.

Поезд отправился с контейнерного терминала ЦТС «Лиски» в Киеве. В его составе — 43 40-футовых контейнера с пиломатериалами. На своем пути в китайский город Сиань поезд преодолеет почти 10 тысяч километров. Ориентировочное время поезда в пути — 18 суток.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков отметил, что «обновление и развитие инфраструктуры для формата «море — железная дорога» будет одной из основных задач «Большого строительства» в ближайшие годы».