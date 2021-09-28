ЗМІ: У Харкові НАБУ і САП прийшли з обшуками до оточення «слуги» Куницького

У Харкові співробітники Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури проводять обшуки в рамках справи про хабар, ухилення від сплати податків, відмивання грошей і незаконне збагачення.

За даними джерел «Української правди» та Інтерфакс-Україна, справа повʼязана із депутатом від «Слуги народу» Олександром Куницьким.

У НАБУ не повідомляє деталі обшуків, посилаючись на таємницю слідства. Зазначено лише те, що обшуки санкціоновані слідчим суддею Вищого антикорупційного суду.

За даними журналістів, обшуки проходять в офісі компанії «Автоентерпрайз», а також в будинку її гендиректора Дмитра Ніконова і депутаки Харківської міськради від СН Аліни Мустафаєвої — вони є помічниками Куницького на громадських засадах.