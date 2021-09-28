Суд вирішив зняти всі обмеження з Джона Гінклі, який 40 років тому скоїв замах на Рейгана

Суд штату Вашингтон оголосив, що незабаром зніме обмеження з 66-річного Джона Гінклі-молодшого, який скоїв замах на 40-го президента США Рональда Рейгана у 1981-му.
Про це повідомляє Associated Press.
Федеральний суддя округа Колумбія Пол Фрідман повідомив, що формально ухвалить рішення з приводу Гінклі цього тижня. Під час засідання 27 вересня суддя зауважив, що Гінклі не проявляв жодних симптомів активного психічного розладу, не поводився агресивно та не цікавився зброєю з 1983 року. Фрідман вважає, що якби Гінклі не намагався вбити президента, його б звільнили вже давно.
Після замаху на Рейгана Гінклі оголосили звинувачення за 13-ма пунктами, але його визнали неосудним і відправили на примусове лікування до госпіталю Святої Єлизавети у Вашингтоні, де він провів 34 роки. На початку 2000-х йому дозволили зустрічатися з батьками, а у 2016 році — виписали з лікарні і дозволили жити з матір’ю у штаті Вірджинія.
Після звільнення з лікарні Джону Гінклі заборонили володіти зброєю, вживати алкоголь, спілкуватися з пресою та контактувати з сім’єю Рейгана та актрисою Джоді Фостер. Він має повідомляти владі, якщо хоче поїхати на відстань більше 120 кілометрів від дому. Його облікові записи в інтернеті знаходяться під контролем влади.
Як зазначає Associated Press, влада США спочатку виступала проти звільнення Джона Гінклі, але після незалежної оцінки його стану вони змінили свою думку. Тепер уряд вважає, що з Гінклі можна повністю зняти всі обмеження, якщо протягом 9 місяців у нього не виявлять ознак психічного розладу.
Президентський фонд імені Рональда Рейгана, у свою чергу, виступив проти звільнення Гінклі і вказав, що чоловік досі становить загрозу навколишнім.
У останні роки, Гінклі продає речі у антикварному магазині, які він знаходить на розпродажах нерухомості та блошиних ринках. Він також публікує музичні відеоролики на YouTube.
- 30 березня 1981 року Джон Гінклі скоїв невдалий замах на життя 40-го президента США Рональда Рейгана. Коли Рейган йшов з готелю Hilton до автомобіля, 26-річний Джон Гінклі випустив у його бік шість куль. Одна з них зрикошетила від автомобіля і увійшла в груди Рейгана. Він отримав поранення легень.
- Рейган помер 5 червня 2004 року в Лос-Анджелесі у віці 93 років і на той час побив рекорд життя Президента США.