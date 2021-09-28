Суд вирішив зняти всі обмеження з Джона Гінклі, який 40 років тому скоїв замах на Рейгана

Суд штату Вашингтон оголосив, що незабаром зніме обмеження з 66-річного Джона Гінклі-молодшого, який скоїв замах на 40-го президента США Рональда Рейгана у 1981-му.

Про це повідомляє Associated Press.

Федеральний суддя округа Колумбія Пол Фрідман повідомив, що формально ухвалить рішення з приводу Гінклі цього тижня. Під час засідання 27 вересня суддя зауважив, що Гінклі не проявляв жодних симптомів активного психічного розладу, не поводився агресивно та не цікавився зброєю з 1983 року. Фрідман вважає, що якби Гінклі не намагався вбити президента, його б звільнили вже давно.

Після замаху на Рейгана Гінклі оголосили звинувачення за 13-ма пунктами, але його визнали неосудним і відправили на примусове лікування до госпіталю Святої Єлизавети у Вашингтоні, де він провів 34 роки. На початку 2000-х йому дозволили зустрічатися з батьками, а у 2016 році — виписали з лікарні і дозволили жити з матір’ю у штаті Вірджинія.