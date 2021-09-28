Суд решил снять все ограничения с Джона Хинкли, который 40 лет назад совершил покушение на Рейгана

Суд штата Вашингтон объявил, что вскоре снимет ограничения с 66-летнего Джона Хинкли-младшего, который совершил покушение на 40-го президента США Рональда Рейгана в 1981-м.

Об этом сообщает Associated Press.

Федеральный судья округа Колумбия Пол Фридман сообщил, что формально примет решение по поводу Хинкли на этой неделе. Во время заседания 27 сентября он заметил, что Хинкли не проявлял никаких симптомов активного психического расстройства, не вел себя агрессивно и не интересовался оружием с 1983 года. Фридман считает, что если бы Хинкли не пытался убить президента, его бы освободили уже давно.

После покушения Хинкли предъявили обвинение по 13-и пунктам, но его признали невменяемым и отправили на принудительное лечение в госпиталь Святой Елизаветы в Вашингтоне, где он провел 34 года. В начале 2000-х ему позволили встречаться с родителями, а в 2016 году — выписали из больницы и разрешили жить с матерью в штате Вирджиния.