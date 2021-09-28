Учені розшифрували ДНК лютововків

Міжнародній групі вчених зі США та Великої Британії вдалося секвенувати ДНК лютововків, які вимерли понад 10 тисяч років тому.

Про це повідомляє Wired з посиланням на результати дослідження, опубліковані в журналі Nature.

Лютововки, або ж «жахливі собаки» (Canis dirus), як вид відділилися від інших шість мільйонів років тому. Вони мешкали в Канаді, Північній та Південній Америці. Лютововки вимерли 10—16 тисяч років тому — разом з мамонтами та мастодонтами, ймовірно, через непристосованість до змін довкілля.