Ученые расшифровали ДНК лютоволков

Международной группе ученых из США и Великобритании удалось секвенировать ДНК лютоволков, которые вымерли более 10 тысяч лет назад.

Об этом сообщает Wired со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале Nature.

Лютоволки, или «ужасные волки» (Canis dirus), как вид отделились от других шесть миллионов лет назад. Они обитали в Канаде, Северной и Южной Америке. Лютоволки вымерли 10—16 тысяч лет назад — вместе с мамонтами и мастодонтами, вероятно, из-за неприспособленности к изменениям окружающей среды.