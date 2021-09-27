У чотирьох областях України запрацюють ще 20 камер автоматичної фіксації порушень ПДР. Названо адреси

З вівторка, 28 вересня, на дорогах чотирьох областей України запрацюють ще 20 комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.
Заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький назвав адреси, на яких запрацюють камери.
Львівська область:
- на 10 км + 100 автодороги М-010 в напрямку селища Івано-Франкове (обмеження швидкості 50 км/ч);
- на 447 км + 803 автодороги М-06 в напралвеніі міста Броди (обмеження 50 км/ч);
- на 137 км + 971 автодороги М-09 в напралвеніі Львова (обмеження 50 км/ч);
- на 4 км + 898 автодороги Н-17 в напралвеніі Луцька (обмеження 50 км/ч);
- на 12 км + 514 автодороги М-10-01 в напралвеніі міста Скнилів (обмеження 50 км/ч);
- на 552 км + 486 автодороги М-06 напрямок села Зубра (обмеження 90 км/ч);
- на 528 км + 459 автодороги М-06 напрямок Львова (обмеження 50 км/ч);
- на 523 км + 260 автодороги М-06 напрямок Чопа (обмеження 50 км/ч);
- на 439 км + 352 автодороги М-06 напрямок — вул. Перемоги, Львів (обмеження 50 км/ч);
- на 541км + 451 автодороги М-06 напрямок села Соснівка (обмеження 50 км/ч);
- на 541 км + 296 автодороги М-06 напрямок міста Камʼянопіль (обмеження 50 км/ч);
- на 510 км + 120 автодороги М-06 напрямок селища Запитів (обмеження 50 км/ч);
- на 3 км + 064 автодороги Н-17 напрямок Луцька (обмеження 50 км/ч).
Запорізька область:
- на 2 км + 090 автодороги Н-15 напрямок — Запоріжжя (обмеження 50 км/ч);
- на 526 км + 590 автодороги Н-08 напрямок — Запоріжжя (обмеження 50 км/ч);
- на 310 км + 530 автодороги М-18 напрямок — Запоріжжя (обмеження 50 км/ч);
- на 310 км + 722 автодороги М-18 напрямок — Мелітополь (обмеження 90 км/ч).
Закарпатська область:
- на 772 км + 750 автодороги М-06 напрямок — Ужгород (обмеження 50 км/ч);
- на 780 км + 785 автодороги М-06 напрямок — Мукачево (обмеження 50 км/ч).
Одеська область:
- на 3 км + 015 автодороги Т-16-28 напрямок — Київ (обмеження 90 км/ч).
- З 1 червня 2020 року в Україні запустили систему автоматичної фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху. У Києві та на автомагістралях Київської області в місцях концентрації ДТП з тяжкими наслідками тоді встановили 50 відеокамер. За перший день роботи камери зафіксували в Києві майже 36 тисяч порушень.
- З 28 вересня в Україні буде працювати 158 камер автоматичної фіксації порушень ПДР.