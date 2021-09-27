В четырех областях Украины заработают еще 20 камер автоматической фиксации нарушений ПДД. Названы адреса

Со вторника, 28 сентября, на дорогах четырех областей Украины заработают еще 20 комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.
Заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий назвал адреса, на которых заработают камеры.
Львовская область:
- на 10 км + 100 автодороги М-010 в направлении поселка Ивано-Франково (ограничение скорости 50 км/ч);
- на 447 км + 803 автодороги М-06 в напралвении города Броды (ограничение 50 км/ч);
- на 137 км + 971 автодороги М-09 в напралвении Львова (ограничение 50 км/ч);
- на 4 км + 898 автодороги Н-17 в напралвении Луцка (ограничение 50 км/ч);
- на 12 км + 514 автодороги М-10-01 в напралвении города Скнилов (ограничение 50 км/ч);
- на 552 км + 486 автодороги М-06 направление села Зубра (ограничение 90 км/ч);
- на 528 км + 459 автодороги М-06 направление Львова (ограничение 50 км/ч);
- на 523 км + 260 автодороги М-06 направление Чопа (ограничение 50 км/ч);
- на 439 км + 352 автодороги М-06 направление — ул. Победы, Львов (ограничение 50 км/ч);
- на 541км + 451 автодороги М-06 направление села Сосновка (ограничение 50 км/ч);
- на 541 км + 296 автодороги М-06 направление города Каменнополь (ограничение 50 км/ч);
- на 510 км + 120 автодороги М-06 направление поселка Запытов (ограничение 50 км/ч);
- на 3 км + 064 автодороги Н-17 направление Луцка (ограничение 50 км/ч).
Запорожская область:
- на 2 км + 090 автодороги Н-15 направление — Запорожье (ограничение 50 км/ч);
- на 526 км + 590 автодороги Н-08 направление — Запорожье (ограничение 50 км/ч);
- на 310 км + 530 автодороги М-18 направление — Запорожье (ограничение 50 км/ч);
- на 310 км + 722 автодороги М-18 направление — Мелитополь (ограничение 90 км/ч).
Закарпатская область:
- на 772 км+750 автодороги М-06 направление — Ужгород (ограничение 50 км/ч);
- на 780 км+785 автодороги М-06 направление — Мукачево (ограничение 50 км/ч).
Одесская область:
- на 3 км + 015 автодороги Т-16-28 направление — Киев (ограничение 90 км/ч).
- С 1 июня 2020 года в Украине запустили систему автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. В Киеве и на автомагистралях Киевской области в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями тогда установили 50 видеокамер. За первый день работы камеры зафиксировали в Киеве почти 36 тысяч нарушений.
- С 28 сентября в Украине будет работать 158 камер автоматической фиксации нарушений ПДД.